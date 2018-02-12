Dağda kaybolan iki çocuğu 4 saat sonra kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Yaylasındaki teleferiğe dağ yolunda bisikletle gitmeye çalışan 13 yaşındaki iki arkadaş olan Ethem İ., ile Gökmen A. ormanlık alanda bir süre ilerledikten sonra yolunu kaybetti. 13 yaşındaki çocuklar daha sonra saat 16.00 civarında 112 Acil Servisini arayarak, yardım istedi. Haber verilmesi üzerine İhbar üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli şubesine bağlı ekip ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ormanlık bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren arama sonrası ekipler, iki arkadaşı sağlam bir şekilde buldu. Kurtarılan 13 yaşındaki iki çocuk, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuklar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şubesine götürüldü. İfadelerinin ardından polis ekipleri, Ethem İ., ve Gökmen A.’yı ailelerine teslim etti.