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Dağda mahsur kalan gencin sözleri güldürdü

Antalya'da dağcılık merakıyla çıktığı dağda mahsur kalan 25 yaşındaki genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Dağda mahsur kalan gencin sözleri güldürdü

05 Şubat 2017 17:33
Dağda mahsur kalan gencin sözleri güldürdü - Tıkla İzle

Gencin kurtarılma anında söylediği "Bu memleketin en nefret ettiğim şeyi cahilliğiydi ama başıma geldi" sözleri, kendisini izleyen vatandaşları güldürdü. 

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde Barış Manço Bulvarı üzerindeki Masadağı'nda meydana geldi. Dağcılık merakı olan 25 yaşındaki Özgün Doğan isimli genç, saat 15.00 sıralarında Masadağı'na tırmanmak istedi. Tek başına tırmanış gerçekleştiren Doğan, yerden yaklaşık 25 metrelik yüksekliğe geldiği sırada yumuşak kayaçlardan ötürü ne yukarı çıkabildi ne de aşağıya inebildi. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, genci kısa sürede kurtararak aşağıya indirdi. Gencin bu sırada söylediği, "Bu memleketin en nefret ettiğim şeyi cahilliğiydi ama başıma geldi" sözleri ise kendisini izleyen vatandaşları güldürdü.

Uzun yıllardır dağcılığa merakı olduğunu söyleyen Özgün Doğan, "Çocukluğumuzda hep tırmanırdık, spor yapardık. Bugün de spor yapayım diye çıktım, herhalde yeni yağmurdan biraz kayaçlar yumuşamış. Sertifika veya eğitimini almadım ama merakım vardı" dedi. 

Suat Metin - Adem Akalan


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