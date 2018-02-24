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Dağda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde balık avlamak için gittiği Keramali Dağı’nda dere yatağına düşerek bacağını kıran ve saatler süren aramalar sonucu bulunan 62 yaşındaki Mahmut Ünlütürk, 24 saatlik esaretin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Dağda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

24 Şubat 2018 00:11

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Keremali Dağı’na dün akşam balık tutmak için giden Mahmut Ünlütürk’ten haber alınamaması üzerine yakınları, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Gece boyu yapılan aramalar sonucu Ünlütürk'ün aracı bulunmuştu. Aracın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Ünlütürk'ü dere yatağında şelale yakınlarında bacağı kırılmış halde buldu. Ünlütürk'e ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yapan ekipler, yaralıyı dere yatağından çıkarmak yoğun çaba gösterdi. Ünlütürk, olay yerinden AFAD, jandarma, SABAH ekipleri, köylüler ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılıp Akyazı Devlet Hastanesine getirildi.

Akyazı Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Ünlütürk Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

Ali Yıldırım

Etiketler: mahsur, yaşlı adam

 

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