Dağda mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti

Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Van karayolu üzerindeki dağlık alana çıkan Abdulmenaf Tekinalp ve beraberindeki iki kişi, değişik yemeklerde kullanılan şifalı otlardan toplamaya başladı. Bu esnada 40 yaşındaki Abdulmenaf Tekinalp, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Yanındakiler, durumu hemen AFAD ve UMKE ekibine bildirerek yardım talebinde bulundu.

Durumun Hakkari Valiliği ve askeri birliklere bildirilmesi üzerine yetkililer hemen harekete geçti. AFAD ve UMKE ekibinin yanı sıra askeri helikopter de dağın yamacına iniş yaparak yaralı Abdulmenaf Tekinalp ve beraberindekileri kurtardı. Fatih Kışlası’na indirilen yaralı, burada bekletilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından Tekinalp, Van Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildi.