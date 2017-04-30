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Dağda orkestra kurup köy çocuklarına konser verdiler

Bursa’da devlet sanatçısı 5 gönüllü, köy çocuklarının ayağına orkestra götürdü.

Dağda orkestra kurup köy çocuklarına konser verdiler

30 Nisan 2017 10:01

Bursa Senfoni Orkestrasında müzisyen 5 kişi mesailerinden arta kalan zamanlarını sosyal sorumluluk projesi için ayırıyor. Hayatlarında hiç konsere gitmemiş kırsal kesimdeki köy çocuklarının ayaklarına tamamen gönüllü olarak giden 5 sanatçı kırlarda orkestra kurarak köy çocuklarına konser keyfi yaşatıyor.

Hayatlarında ilk defa konser gören çocuklar ise keyiflerince eğleniyor. Bursa Senfoni Orkestrasında görevli Mehmet Çağdaş Tuncer, Zeynep Soyberk, Pınar Balcı, Burç Balcı, ile gönüllü organizatör Aybige Seymen ve Aranjör, Rasim Paşaoğlu, hiç konsere gitmemiş köy çocukları için gönüllü olarak kolları sıvadı.

Mesailerinden arta kalan zamanlarda, bir araya gelen ve buldukları ulaşım sponsorları sayesinde Bursa’daki kırsal köylere gidip köy çocuklarına konser veriyorlar. Hayatlarında ilk defa senfoni orkestrası gören çocuklar ise neşe dolu bir an yaşıyor. Orhaneli'nin Erenler köyüne giden gönüllü grup, köy çocuklarıyla kırlarda buluşup konser verdi. Çocuklar ise orkestraya alkışlar çırparak eşlik etti. Müzisyenler çocuklara kullandıkları enstrümanları da tanıttı. Çocuklar orkestra şefi yapan grup onların şefliğinde parça çaldı.

Hayatlarında ilk defa senfoni orkestrası dinleyen Erenler köyü çocukları, “Hayatımızda hiç konsere gitmemiştik. Sanatçı ağabeylerimiz bizim için köyümüze kadar gelip bizim için konser verdiler. Çaldıkları parçalara hep beraber eşlik ettik” dedi.

Şef Burç Balcı, “Biz Senfoni mızıkacıları olarak Erenler köyüne geldik. Burada çocuklara enstrümanları tanıtıp onlara marşlar çaldık. Bizim grubumuz tamamen gönüllü arkadaşlardan oluşuyor. Biz konserlere gidemeyen kırsal kesimdeki çocukların ayaklarına orkestrayı götürüyoruz. Hayatlarında hiç görmedikleri çalgıları tanımış oluyorlar” şeklinde konuştu. 

Burak Türker


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