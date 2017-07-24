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Dağda rahatsızlanan dağcıya ekipler müdahale etti

Niğde’de tırmanış esnasında rahatsızlanan dağcıya ekipler müdahale etti.

Dağda rahatsızlanan dağcıya ekipler müdahale etti

24 Temmuz 2017 09:31

Niğde’nin Çamardı İlçesi Demirkazık köyünde 30 yaşındaki dağcı Ramazan Erişmez tırmanış esnasında birden rahatsızlandı. Durumun AFAD, UMKE ve JAK timlerine haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

AFAD, UMKE ve JAK timlerinin ortak çalışması sonucunda 30 yaşındaki dağcı Ramazan Erişmez’e Demirkazık dağı Sarı Mehmet’in Yurdu mevkinde ulaştı. İlk müdahalesi UMKE ekipleri tarafından yapılan Ramazan Erişmez ambulans ile Çamardı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Erişmez’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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