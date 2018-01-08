Dağdaki gezi kabusa döndü

Edinilen bilgiye göre, 7. sınıf öğrencisi N.A (13) adlı kız ile 9. sınıf öğrencisi E.T (15) okullarına gitmeyip Harşena Dağı'nda kayalıklar arasında dolaşmaya çıktılar. Dengesini kaybedip yaklaşık 50 metreden aşağı düşen E.T mahsur kaldı.

Arkadaşını kurtarmaya çalışan N.A. da başından yaralandı. N.A.’nın çığlığı üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye personeli, AFAD ekipleri, polisler ve sağlıkçıların sedyeyle taşıdığı E.T. ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. E.T’nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, N.A ise sağlıkçıların müdahalesinin ardından polis otosuyla aynı hastaneye götürüldü.

Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş da kurtarma çalışmalarını takip ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Çelik

