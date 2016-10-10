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Dağdan köye inen ayıya araba çarptı

Dağda aç kalan yaban ayısı köye inince, araç altında kalarak öldü. Seyir halindeki aracın altında kalarak ağır yaralanan ayıya korkudan yaklaşamayan sürücü, yaralanan hayvanı orada bırakıp kaçtı.


10 Ekim 2016 10:51

Olay dün akşam Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sularında Günyüzü köyü kırsalında aç kalan yaban ayısı dağdan inerek köyde yiyecek bir şeyler aramaya başladı. Beytüşşebap Şırnak karayolunda gezinen ayıya seyir halinde olan bir kamyon çarptı. Ağır yaralanan ayıya korkudan yaklaşamayan kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, köylülere haber verdi. Olay yerine giden köylüler ayının öldüğünü gördü. Köylüler ayıyı kenara çekerek yolu trafiğe açtı.  

Serdar Gükçe

Etiketler: araba çarpma, ayı


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