Dağın zirvesinde bir mescit

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Kırklar Dağı’nın en yüksek yamacına inşa edilen Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek rakımında bulunan mescid görenleri şaşırtıyor. Denizden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan mescid yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Yöre halkı tarafından özellikle yaz aylarında sıklıkla ziyaret edilerek ibadet yapılan bir yer olan Kırklar Dağı ve Mescidi’nin ismini ise yöredeki 40 ermiş kişiden aldığı biliniyor. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen yıllar boyunca restorasyonlarla ayakta tutulan ve etrafı taşlarla çevrili olan mescidi özellikle manevi yönlerini kuvvetlendirmek isteyen kişiler ziyaret ediyor. Muhteşem doğa manzarası ile ziyaret edenleri büyüleyen Kırklar Mescidi’nin 3 tarafı uçurumla çevrili olduğu gözlenirken, caminin turizminde bölgenin önemli merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

Öte yandan Trabzonlu bir gezgin olan İmdat Osmanoğlu tarafından drone ile görüntülenen Kırklar Mescidi’nin görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Ozan Köse