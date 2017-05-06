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Daha iyi bir halkla ilişkiler için belediye çalışanlarına öfke kontrolü eğitimi

Yaşam koçu Funda Durmaz Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimini verdi.

Daha iyi bir halkla ilişkiler için belediye çalışanlarına öfke kontrolü eğitimi

06 Mayıs 2017 13:40

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla Ilişkiler Dairesi Başkanlığı kapsamında Öfke Kontrolü, Telefonda Etkili Iletişim, Stres için Nefes ve Farkındalık Eğitimlerini yaklaşık 200 personel katıldı, çoğunluğu Mavi Masa çağrı merkezi çalışanına eğitim iki gün sürdü…Basın ve Halkla Ilişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan' a, emeği geçenlere ve katılımcı personele teşekkür etti.

Yaşam Koçu Funda Durmaz eğitim hayatımızın her alanında gereklidir. Özellikle Farkındalık eğitimleri kişinin düşünce ve duygu gibi öznel deneyimlere kabullenmeyle yaklaşılmasıdır. Farkındalıkta, düşünce ve duygular, reddedilmemekte, yargılanmamakta, bastırılmaya ya da onlardan kaçınılmaya çalışılmamaktadır.

Olumlu ya da olumsuz bütün anlık yaşantılar kabullenilmekte ve serbest bırakılmaktadır. Böylece endişe, üzüntü, kaygı, öfke gibi olumsuz yaşantılara karşı tolerans kapasitesi de artmaktadır.

 Kişinin iç motivasyonunun sürekli olması "Farkındalık" süreci ile mümkündür.

Her kurum ve iş yeri Eğitim departmanı ve terapist ile çalışma hayatini daha kaliteli ve daha verimli hale getirirken çalışan mutluluğunu da artıracaktır.


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