İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız”

"Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız”

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Fenerbahçe’nin kendilerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyerek, çalışarak iyi yerlere gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 77-60'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Efe Güven basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güven, sarı-lacivertli ekibin kendilerinden daha etkili bir performans ortaya koyduğunun altını çizerek, “Saha içinde konsantre olamadığınızda sonu böyle oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım, bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışarak daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha iyi savaşan bir Galatasaray izleyecek” şeklinde konuştu. 

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Victoria Macaulay ise agresif bir maç geçtiğini aktararak, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu kaydetti.

Bora Akyol

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.