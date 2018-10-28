"Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız”

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye 77-60'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Efe Güven basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güven, sarı-lacivertli ekibin kendilerinden daha etkili bir performans ortaya koyduğunun altını çizerek, “Saha içinde konsantre olamadığınızda sonu böyle oluyor. Bizim takımın savunma yaparak kazanması lazım, bunu zamanla oyuncularımıza öğreteceğimizi düşünüyorum. Genç bir kadro. Mümkün olduğu kadar çalışarak daha iyi yerlere gelmeye uğraşacağız. İlerleyen zamanlarda herkes daha iyi savaşan bir Galatasaray izleyecek” şeklinde konuştu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Victoria Macaulay ise agresif bir maç geçtiğini aktararak, karşılaşmanın son bölümde koptuğunu kaydetti.

Bora Akyol