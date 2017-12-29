Daha önce de intihara kalkışan şahıs bu kez köprüden atladı

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce bir köprü üzerinde intihar girişiminde bulunan polisin ikna çabalarının ardından köpründen indirilen S.H. (56) adlı şahıs, bu sefer de Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi’ndeki köprü üzerine çıkarak ailevi nedenlerden dolayı intihar edeceğini söyledi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. CANKUR ekipleri köprü altına hava yastığı kurdu. Polis ekipleri yarım saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmadı. Bunun üzerine S.H. kendisini köprüden aşağı bırakarak CANKUR ekiplerinin kurduğu hava yastığının üzerine düştü. Atladığı sırada baygınlık geçiren S.H. Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Süleyman Cenk İdaye

