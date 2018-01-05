Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şüpheliler ile ilgili Konya merkezli 27 ilde 58’i muvazzaf, 12’si TSK’dan ihraç edilmiş 70 şüpheli arasında Dalaman İlçe Jandarma Komutanı da gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi Konya’ya gönderildi. M.A.’nın sorgusunun Konya’da devam ettiği öğrenildi.

Bekir Tosun

