Dalaman’da gaz sızıntısına neden olduğu iddia edilen tesisin faaliyeti durduruldu

Edinilen bilgiye göre; Dalaman sanayi sitesindeki atık yağ arıtma tesisinin faaliyeti, ruhsat işlemleri tamamlanana kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince geçici olarak durduruldu.

Dalaman sanayi sitesinde atık yağ arıtma işlemi yapan bir firmaya ait tesisten gaz sızıntısı olduğu şikayetleri üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak, ruhsat işlemleri tamamlanana kadar faaliyetin durdurulduğu öğrenildi.

İlçe halkı tedirginlik yaşadı

Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 22 öğrenci ve 1 öğretmen bulantı, kusma ve halsizlik şikayeti ile Dalaman Devlet Hastanesine müracaat etmiş, öğrencilerden 6’sı Dalaman’dan, Ortaca Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri gaz kaçağı şüphesi ile okul ve çevresinde inceleme yapmıştı. Yetkililer, ilçenin değişik yerlerinde hissedilen ve nedeni şuana kadar belirlenemeyen koku ile ilgili araştırma başlatmış, vatandaşlar ise yaşanan olay nedeni ile tedirginlik yaşamıştı.

Cihat Cura



