Çeşme ilçesinde esnaflık yapan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz, bir arkadaşıyla birlikte Aliağa ilçesine giderek Karadavut bölgesinde denize daldı. Dalmaya meraklı olan Beyaz, arkadaşıyla birlikte bir süre denizde kaldıktan sonra su üzerine çıkamadı. Hüseyin Beyaz'ın arkadaşı, uzun süren arama çabaları sonuç vermeyince civardaki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçıların Sahil Güvenlik ekiplerine de haber vermesiyle bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Hüseyin Beyaz'a yaklaşık 24 saattir ulaşılamazken, Sahil Güvenlik ekiplerinin ve Aliağalı balıkçıların arama çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi.

İsa Atagöz

