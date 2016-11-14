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Dalgıç köpek

Samsun’da 'Dost' isimli bir köpek denize atılan taşları kafasını suya sokarak ağzıyla çıkarıyor.

Dalgıç köpek

14 Kasım 2016 11:31
Dalgıç köpek - Tıkla İzle

Necati Sezgin isimli şahsın bir yaşındaki Alman kurdu cinsi Dost isimli köpeği ilginç özelliği ile dikkat çekiyor. Dost, sahibinin denize attığı taşları önce ayaklarıyla buluyor sonra kafasını suya sokarak ağzıyla sudan çıkarıyor. Denize girmeyi çok seven 'Dost', denizden taş çıkarmaktan büyük bir keyif alıyor. Denize girdikten sonra sahibi tarafından bakım yapılan 'Dost', güneş gözlüklerini takarak güneşlenmeye geçiyor. Oyun canlısı bir köpek olan 'Dost', sahibinin söylediklerini yerine getiren oldukça uysal bir hayvan.
Dost'un babasının da sudan taş çıkarma özelliğinin olduğunu belirten köpeğin sahibi Necati Sezgin, Dost'un babasını hiç görmediğini söyledi. Dost'un çok sadık bir köpek olduğunu dile getiren Sezgin, onu bir evlat gibi sevdiğini belirtti. Kendisi de dalgıç olan Sezgin, gelecek yaz tekneyle açılarak, daha derinlere dalmayı Dost'a öğreteceğini söyledi.

"En güzel dost"
Köpeğinin denizden taş çıkarmayı kendi kendine öğrendiğini söyleyen Necati Sezgin, "Babası da sudan taş çıkartıyordu. Fakat babasını hiç görmedi. Annesiyle çiftleştikten sonra babasını ayırdık. Kendi kendine denizden taş çıkarmayı öğrendi. Deniz kenarında olduğumuz için devamlı denize giriyor. Koşup, oynadıktan sonra serinlemek istediği zaman denize giriyor. Taşlarla oynarken denizden taş çıkardığını gördük. Denize giriyor ve 50-60 santime kadar kafasını suya sokuyor. Ben dalgıcım. Ben zıpkın balıkçısıyım. Daha derinlere dalmayı öğreteceğim ona. Seneye yazın onu da alıştıracağım. Benimle beraber dalacak. İnsanlardan daha sadık. Benim için en güzel dost. Yavruyken ismini de 'Dost' koymuştum. Benim için en güzel dost bu. Evlat gibi. Hiç hırçınlığı yok. Kimseye havlamaz. Yeter ki sahibine sevdiklerine el kaldırmayın" dedi. 

Kenan Akyüz

Etiketler: Dalgıç köpek


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