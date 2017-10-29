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Dalgıçlar Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar tarafından deniz altında Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yılı kutlandı.

Dalgıçlar Cumhuriyet Bayramını denizin altında kutladı

29 Ekim 2017 13:35

Elite Dalış Okulu dalgıçları yerli ve yabancı müşterileri ile birlikte Dalyan koyunda 5 metre derinlikte dev Türk bayrağı açarak resmi geçit töreni yaptı. Balıkların adeta resmi geçide eşlik ettiği deniz dibindeki görsel şölen su altı kamerasına yansıdı.

Dalış okul eğitmeni Önder Diktaş, "Her milli bayramda olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için deniz dibinde gösterisi etkinliği hazırladık. 4 dalgıç eğitmenle Fethiye’nin Dalyan koyunda beş metre derinlikte tören geçişi yaptık. Etkinliğe balıkların eşlik etmesi ile güzel bir görsel ortaya çıktı" dedi. 

Murat Yalçın

Etiketler: Cumhuriyet Bayramı, dalgıçlar

 

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