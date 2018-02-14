Dalgıçlar deniz dibinde Mehmetçik pankartı açtı

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Bodrum Belediyesi’nin “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği deniz dibi temizlik çalışmaları Gümbet’te devam etti. 14 Şubat 2018 Çarşamba günü Gümbet iskelesinde gerçekleşen çalışmalarda Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlar, iskelenin etrafını baştan sona dolaşarak deniz dibini atıklardan arındırdı.

Yaklaşık 1,5 saat süren deniz dibi temizliği sırasında denizden çıkarılan alışveriş arabası, meyve sıkacağı ve araç lastikleri görenleri şaşırttı. Denizden metal 133, plastik 47, cam 180, teneke kutu 19, lastik 159, tekstil 64, elektronik 3 ve diğer kapsamda değerlendirilen 10 kg atık olmak üzere toplam 615 kg atık çıkarıldı.

Çalışmalar ve günün önemi hakkında değerlendirmede bulunan dalgıçlardan Öner Karaçiçek “Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’un imzasıyla sualtında pankart açtık ve bunu da Afrin’de görev yapan Mehmetçiklerimize adadık. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Şehit vermeden inşallah bu operasyon tamamlanır, biter. Şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine, ailelerine sabırlar diliyoruz” dedi.

21 Şubat 2018 Çarşamba günü Bitez’de devam edecek olan deniz dibi temizliği ardından Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 noktada gerçekleştirilecek.

Tuba Ayhan

