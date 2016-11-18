Akçay’da iskele altına nasıl girdiği bilinmeyen kedinin acı acı bağırdığını duyan vatandaşlar iftaiyeyi aradı. Kedinin iki gündür iskelenin altında mahsur kaldığı ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri, kediyi dışardan kurtarmanın imkansız olduğunun anlaşılması üzerine su altı ekibi çağırdı. Bir dalgıç denize dalarak kediyi kurtardı.

"Bizim için her canlı önemlidir" diyen İtfaiye Amiri Mustafa Bilgiç, "Aldığımız ihbar üzerine kediyi su altı görevlimiz kurtardı" dedi.

Bekir Terzioğlu

