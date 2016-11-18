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Dalgıçlar kedi kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde girdiği iskelenin altında iki gün boyunca mahsur kalan kediyi itfaiye dalgıcı kurtardı.

Dalgıçlar kedi kurtardı

18 Kasım 2016 15:32
Dalgıçlar kedi kurtardı - Tıkla İzle

Akçay’da iskele altına nasıl girdiği bilinmeyen kedinin acı acı bağırdığını duyan vatandaşlar iftaiyeyi aradı. Kedinin iki gündür iskelenin altında mahsur kaldığı ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri, kediyi dışardan kurtarmanın imkansız olduğunun anlaşılması üzerine su altı ekibi çağırdı. Bir dalgıç denize dalarak kediyi kurtardı. 

"Bizim için her canlı önemlidir" diyen İtfaiye Amiri Mustafa Bilgiç, "Aldığımız ihbar üzerine kediyi su altı görevlimiz kurtardı" dedi.  

Bekir Terzioğlu
 


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