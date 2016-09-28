Edinilen bilgilere göre, İnegöl Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak’taki iskelethaneye toptan ürün almak için gelen Cemil K. (41), işyerinin 3. katına merdivenlerden çıktı. İşyeri yetkilileri ile görüştükten sonra aşağıya inmek üzere çıkış aramaya çalışan Cemil K., bir anlık dalgınlığı sonucunda yük asansörünün bulunmadığı asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten boşluktan beton zemin üzerine düşen şahıs, ağır yaralandı. Yaralı, işyeri çalışanları tarafından boşluktan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemil K. tedavi altın alındı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi.