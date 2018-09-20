Dalında 75 kuruş tezgahta 4 katı

Büyük oranda Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinde yetiştirilen C vitamini açısından zengin erkenci tür narenciye ürünü “Okitsu” cinsi mandalina üreticileri üretimde kullanılan zirai ilaç, gübre gibi üretim maliyetlerinde yüzde 200'lere varan artışlara rağmen mandalinaları dalında ortalama 75 kuruşa maliyetinin altında sattıklarını söyledi.

Hem üretici hem tüketici olduğunu belirten Nedim Eser, "Yaklaşık 30 yıldır narenciye üretimi ve ticareti yapıyorum. Son yıllardır hep zarar ediyoruz. Burada ürettiğimiz mandalinalara dalında kilosu 70-80 kuruşa alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Gittiği yerlerde market ve pazarlarda edindiğimiz bilgilere göre kilosu 4-5 liraya kadar tüketiciye sunuluyor. Devlet yetkililerimiz buna bir çare bulsun. Geçtiğimiz yıl 28 liraya aldığımız gübre bu yıl 80 liraya yükselmiş durumda aynı şekilde kullandığımız zirai ilaçların da fiyatları 3-4 kat artmış durumda. Biz hala 10 senedir kilosunu 70-80 kuruşa satmakta zorlanıyoruz. Gittiği yerlerde ise hep yüksek fiyatla tüketiciye satılıyor, bu duruma da üzülüyoruz. İşçi ücretini, sulama ve diğer masrafların parasını çıkaramıyoruz. Perişan durumdayız. Buna bir çare bulunsun” dedi.

Eser, hasat edilen “okitsu” cinsi mandalinaları Konya, Balıkesir, İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul, Diyarbakır gibi illere gönderdiklerini söyledi.

Narenciye ticareti yapmak için Konya'dan Hatay'ın Dörtyol ilçesine geldiğini belirten Nihat Kaymak ise mandalinaları üreticiden dalında kilosu 70-80 kuruş arasında fiyatla kalitesine göre alım yaptıklarını belirterek “Maliyetler yüksek, hal rüsumu, nakliye, işçi ücretleri gibi kilo başına maliyetler eklenince ürün fiyatı buna bağlı olarak da artıyor” dedi.

Narenciye işçiliği yapan Nazmiye Kul (60) da, "Sabahın erken saatlerinde narenciye bahçelerine gelerek rızkımızı, ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz" dedi.

Hatice Gönel adlı ambalaj çavuşu ise 4-5 ay narenciye hasadı yaptıklarını belirterek işçilerin belirlenen günlük ücret üzerinden ödeme yapıldığını söyledi.

Necati İvgin