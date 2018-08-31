Dalton kardeşlerin isimleri NELERDİR? Red Kit haydut kardeşlerin isimleri (HADİ İPUCUSU)

Dalton kardeşlerin isimleri nelerdir? Red Kit haydut kardeşlerin isimleri (HADİ İPUCUSU)... Hadi yarışmasının bugünkü ipucusu Red Kit'ten geliyor. Peki Dalton kardeşlerin isimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Red Kit, Morris ve Rene Goscinny tarafından 1951’de çizilen ünlü karakterdir... Dalton Kardeşler de kurgusal karakterin parçalarıdır. Ve bunlar banka soyguncularıdır. Red Kit ile kaçma ve kovalamaca yaşarlar.

Dalton kardeşler, Morris ve René Goscinny tarafından oluşturulan Red Kit adlı ünlü çizgi roman dizisinin kurgusal karakterleri olan banka soyguncusu dört erkek kardeş. Red Kit ile amansız bir kaçma-kovalama mücadelesi içindedirler.

İŞTE DALTON KARDEŞLERİN İSİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ:

Joe Dalton

Dalton Kardeşler’in en ufak tefek olanıdır. Red Kit’ten ve aptal köpek Rin Tin Tin’den nefret etmektedir. Pek çok macerada, hapisten kaçmasını engellemek için Rin Tin Tin’e zincirlenmiştir. Red Kit’in adını duyduğunda dahi çıldıracak gibi olur. Sinirlendiğinde William ve Jack tarafından sakinleştirilmeye çalışılır. Daltonlar’ın en tehlikeli ve en zeki olanıdır. Kızınca hemen silahına sarılır, aslında iyi bir atışçıdır ama Red Kit ile karşılaştığında şansı yaver gitmez; Red Kit önce davranarak (genellikle) Joe Dalton'un elindeki silahı vurarak etkisiz hale getirir ya da Joe Dalton ıskalar.

Jack ve William Dalton

Ortanca kardeşler büyük ve küçük kardeşlere göre daha renksiz kişiliklere sahiptirler. Sık sık Averel’e saldıran Joe’yu sakinleştirmeye çalışırlar. Başlangıçta, William kılık değiştirme uzmanı, Jack ise silah meraklısı olarak betimlenmiş olsalar da, sonradan karakterlerin bu özellikleri gösterilmemiştir. İki kardeş kolaylıkla birbirine karıştırılabilir. Önceleri William Jack’ten küçük olduğu halde, sonraki bazı maceralarda Jack küçük kardeş, William büyük kardeş olarak gösterilmiştir. Bazı öykülerde bu iki kardeşten küçük olanı, kolay sarhoş olan bir tip olarak çizilmiştir

Averell Dalton

Averell en uzun boylu ve en genç olan Dalton’dur. Yeme takıntılıdır ve sürekli « Ne zaman yiyeceğiz ? » diye sorarak Joe’yu kızdırır. Averel, aptal köpek Rin Tin Tin’i sevmektedir çünkü ikisinin zeka seviyeleri uyuşmaktadır. Averel iyi huyludur ve bazen aptallığı onun dürüst konuşmasına yol açar, bu da bazen Red Kit’in Dalton Kardeşler’i hapse göndermesini kolaylaştırır. Ancak yaptığı yemekleri eleştiren olursa sinirlenip saldırganlaşabilir.