Dalyan'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü

Kaza, Dalyan Mahallesi Maraş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Caddede ilerleyen 48 RF 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde bitimindeki iskeleden Dalyan Kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Tugay Gebeş ve Mustafa Uğurcan Sarı, 112 acil sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Gebeş ve Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura