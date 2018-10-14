İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalyan'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü

Dalyan'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü
Dalyan'da otomobil kanala devrildi: 2 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin Dalyan Kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dalyan Mahallesi Maraş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Caddede ilerleyen 48 RF 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde bitimindeki iskeleden Dalyan Kanalına devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Tugay Gebeş ve Mustafa Uğurcan Sarı, 112 acil sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Gebeş ve Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Cihat Cura 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.