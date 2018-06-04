Dalyan’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Dalyan Mahallesindeki olayın ardından kaçtığı Kuşadası’nda yakalanan zanlı Ferhat Keven P., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Ferhat Keven P., tutuklanarak Eşen Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olay

30 Mayıs tarihinde İztuzu Caddesinde, Kutlay Bilgiç’in öldüğü, S.U.’nun ise yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Jandarma ekipleri, 300 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık bin saatlik görüntünün incelenmesinin ve soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından zanlının kimliğini tespit etmiş, olayın ardından kaçan Ferhat Keven P. Kuşadası’nda yakalanmıştı.