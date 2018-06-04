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Dalyan’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlısı Ferhat Keven P. tutuklandı.

Dalyandaki cinayetin zanlısı tutuklandı

04 Haziran 2018 02:55

Dalyan Mahallesindeki olayın ardından kaçtığı Kuşadası’nda yakalanan zanlı Ferhat Keven P., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Ferhat Keven P., tutuklanarak Eşen Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Olay 

30 Mayıs tarihinde İztuzu Caddesinde, Kutlay Bilgiç’in öldüğü, S.U.’nun ise yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.
Jandarma ekipleri, 300 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık bin saatlik görüntünün incelenmesinin ve soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından zanlının kimliğini tespit etmiş, olayın ardından kaçan Ferhat Keven P. Kuşadası’nda yakalanmıştı.  

 

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