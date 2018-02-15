Diğer
Kategoriler

Damada nikah masasında alkol muayenesi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli meslektaşıyla dünyaevine giren polis memuru, nikah masasında "evet" demeden önce polis arkadaşları tarafından alkol muayenesinden geçirildi.

Damada nikah masasında alkol muayenesi

15 Şubat 2018 12:17
Damada nikah masasında alkol muayenesi - Tıkla İzle

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme kararı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinde görevli Atike Kızıl ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Ali Karaca için Karaman Belediyesi Nikah Memurluğunda tören düzenlendi. Törene genç çiftin polis arkadaşları da katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise KOM Şube Müdürü İbrahim Hakkı Yücel ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hasan Korkut Özkan yaptı. Nikah memuru Ali Karaca’ya "Atike Kızıl ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorduğu esnada bir trafik polisi, sahneye gelerek "Alkol muayenesi alınmadan evet diyemez" dedi. Yaşanan bu anlar ise salonda gülüşmelere neden oldu. Damat Ali Karaca, trafik polisi arkadaşı tarafından alkolmetreyi üfledikten sonra nikah memurunun sorusuna "evet" cevabını verdi.

"BU ANI UNUTMAMAK İÇİN 14 ŞUBAT’I SEÇTİK"

Nikah merasiminin ardından tebrikleri kabul eden damat Ali Karaca, “Bu güzel günümüzü her zaman hatırlamak için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçtik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Trafik polisi olduğum için arkadaşlar böyle bir şaka yaptı. Ama çok şaşırdım, hiç beklemiyordum” dedi.

Atike Kızıl da, “Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Trafik Haber Merkezi de genç çifti telsizle anons yaparak tebrik etti.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç