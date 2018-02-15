Damada nikah masasında alkol muayenesi

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme kararı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinde görevli Atike Kızıl ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Ali Karaca için Karaman Belediyesi Nikah Memurluğunda tören düzenlendi. Törene genç çiftin polis arkadaşları da katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise KOM Şube Müdürü İbrahim Hakkı Yücel ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hasan Korkut Özkan yaptı. Nikah memuru Ali Karaca’ya "Atike Kızıl ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorduğu esnada bir trafik polisi, sahneye gelerek "Alkol muayenesi alınmadan evet diyemez" dedi. Yaşanan bu anlar ise salonda gülüşmelere neden oldu. Damat Ali Karaca, trafik polisi arkadaşı tarafından alkolmetreyi üfledikten sonra nikah memurunun sorusuna "evet" cevabını verdi.

"BU ANI UNUTMAMAK İÇİN 14 ŞUBAT’I SEÇTİK"

Nikah merasiminin ardından tebrikleri kabul eden damat Ali Karaca, “Bu güzel günümüzü her zaman hatırlamak için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçtik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Trafik polisi olduğum için arkadaşlar böyle bir şaka yaptı. Ama çok şaşırdım, hiç beklemiyordum” dedi.

Atike Kızıl da, “Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Trafik Haber Merkezi de genç çifti telsizle anons yaparak tebrik etti.