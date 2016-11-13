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Damadı adına hat kullanan FETÖ’nün polis imamı tutuklandı

Kırşehir’de FETÖ'nün polis imamı olduğu ileri sürülen ve damadı adına telefon hattı kullandığı tespit edilen Ö.A. tutuklandı.


13 Kasım 2016 23:28

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözaltına alınan ve damadının adına telefon kullandığı tespit edilen polis imamı Ö.A., yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyette sorgulanan E.Ç.’nin itirafı sonrasında kayınbabası ve emniyetin polis imamı olduğu ileri sürülen Ö.A. yapılan sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Ö.A.’nın evinde yapılan aramalar sonrasında örgütsel dokümanlar polis tarafından ele geçirildi. Ö.A.’nın evinde 1 dolar bulunurken polis imamının bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. 

Enderhan Öz

Etiketler: damat, hat, Kırşehir


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