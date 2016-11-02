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Damadı evlendiğine pişman ettiler

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir düğünde damada yapılan eziyetler görenleri hayrete düşürdü.

Damadı evlendiğine pişman ettiler

02 Kasım 2016 16:13

Karadere köyünde, 30 yaşındaki İbrahim Akyurt, 25 yaşındaki Aynur Arıcı ile evlendi. Köyde davullar çalıp oyunlar oynanırken, gelin alma alayı öncesi düzenlenen sağdıç kavuşturma merasimi damada zor anlar yaşattı. Mahalle gençlerinden bazıları damadı kaçırmak isterken, bazıları da ağzını lokum tıktı. Sağdıçları ise damadı korumak için ellerinden geleni yaptı. Sağdıç kavuşturma merasimi ilginç görüntülere sahne oldu. 

Damat İbrahim Akyurt, geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söyleyerek, arkadaşlarının şakalarından şikayetçi olmadı. İbrahim Aykurt,” Bu bir gelenektir. Sağdıçlar arasında yapılır. Gençlerin damadı kaçırma oyunudur. Bundan herkes memnun” dedi.

Sağdıçlardan Hüseyin Karakulak ise, ”Sağdıç kavuşturma, Karadere köyünün örf ve adetlerindendir. Her düğünde aynısı yapılır. Gençler arkadaşını kaçırmak ister, biz de onu koruruz.. Biz örf ve adetlerimizi yaşatacağız” dedi.  

Fatma Talay


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