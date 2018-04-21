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Damadın cevabı başını yaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde nikah memurunun sorusuna damat "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah memuru nikahı iptal etti. Gelin ve damadın nikah memurunu ikna edememesi üzerine çıkan gerginliğe polis müdahale etti.

Damadın cevabı başını yaktı

21 Nisan 2018 18:40

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde damadın cevabı nikahı iptal ettirdi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.  

İlker Uyar
 

 

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