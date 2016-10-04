Ezine’de dünya evine girmeye hazırlanan Halil Uslu, damat tıraşı için sokakta kurulan berber koltuğuna oturdu. Ancak damadın başına tıraştan başka her şey geldi. Arkadaşları damadın kafasında çiğ yumurta kırdı, şişe şişe birayı başından aşağı döküp una buladı. Üstelik her seferinde damadı temizleyip bu işlemi tekrar tekrar uyguladılar. Eziyet bununla da kalmadı. Damat ve sağdıcı, bu halde sokak ortasında davul zurna eşliğinde göbek attı. İlginç damat tıraşı izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Erol Güngördü



