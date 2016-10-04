Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Damadın kafasında yumurta kırıp fırçayla yıkadılar

Damadın kafasında yumurta kırıp fırçayla yıkadılar

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir damada yapılan eziyetler izleyenleri şaşırttı. Damadın arkadaşları, tıraş olmak için gelen damadın kafasında yumurta kırıp içkiyle yıkadı. Damat ve sağdıcı, un, yumurta ve alkole bulanmış halde göbek attı.

Damadın kafasında yumurta kırıp fırçayla yıkadılar

04 Ekim 2016 11:23

Ezine’de dünya evine girmeye hazırlanan Halil Uslu, damat tıraşı için sokakta kurulan berber koltuğuna oturdu. Ancak damadın başına tıraştan başka her şey geldi. Arkadaşları damadın kafasında çiğ yumurta kırdı, şişe şişe birayı başından aşağı döküp una buladı. Üstelik her seferinde damadı temizleyip bu işlemi tekrar tekrar uyguladılar. Eziyet bununla da kalmadı. Damat ve sağdıcı, bu halde sokak ortasında davul zurna eşliğinde göbek attı. İlginç damat tıraşı izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Erol Güngördü 

 

Etiketler: çanakkale


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!