İleri yaşlarda ortaya çıkan ve tansiyon, diyabet gibi hastalıkların tetiklediği damar tıkanıklığı çağımızın hastalığı haline gelmiş durumda. Özellikle hareketsiz hayat tarzı ve kolesterollü beslenmenin önemli bir sonucu olarak ortaya çıkan damar tıkanıklığının kalp krizine kadar götüren etkileri olmaktadır. Damar tıkanıklığının belirtileri nelerdir? Damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığında ameliyat şart mı? Uzmanlarımıza sorarak damar tıkanıklığı ile ilgili cevaplar almaya çalıştık...

Damar tıkanıklığı belirtileri neler? Damar tıkanıklığı nedir?

Memorial Diyarbakır Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Toprak damar tıkanıklıklarının en önemli sebebinin ateroskleroz yani damar sertliği olduğunu dile getirerek şu ifadelerde bulundu: “Kötü kolesterol, yüksek tansiyon, ileri yaş, sigara, diyabet gibi risk faktörleri damar duvarına hasar vererek, damarı plak oluşumuna daha yatkın hale getirir. Kolesterol ve yağdan oluşan plakların damar duvarlarında toplanarak onların zamanla tıkanmasına yol açar. Yaşam tarzı değişikliği, yağdan ve kolesterolden fakir beslenme tedavinin önemli bir parçasıdır. Sigaranın bırakılması, düzenli olarak egzersize başlanması hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Ancak daralma veya tıkanma meydana gelmişse bunu açmak için herhangi bir ilaç yoktur. Damarı açmak için mutlaka müdahale etmek gerekir.”

Damar tıkanıklığı belirtileri neler? Damar tıkanıklığı nedir?

Koroner damarlarda oluşan darlık ve tıkanıklıkların kalp krizine yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Esat Akıncı, bu gibi durumlarda başvurulacak en etkili yöntemin bypass ameliyatı olduğunu söyledi.

Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı, 1950’li yıllardan itibaren dünya genelinde uygulanan Bypass ameliyatının kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir yöntem olduğunu belirterek, “Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de en önemli ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarıdır. Ülkemizde şu anda 5 ile 10 milyon arasında kalp hastası olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 100 bine yakın insan, Bypass ameliyatı oluyor” dedi.

Kalp damarlarında oluşan tıkanıklığın sebeplerini, genetik, sigara, şeker hastalığı, obezite, stres ve yüksek kolesterol şeklinde sıralayan Prof. Dr. Akıncı, tedavide ise 3 farklı yöntem uygulandıklarını dile getirdi. Akıncı, tedavi aşamasında damar tıkanıklığının yeri, yaygınlığı ve dereceleri dikkate alınarak ilaç tedavisi, balon-stentleme veya bypass ameliyatlarının tedavi yöntemleri olarak kullanıldığını kaydetti. Prof. Dr. Akıncı, bugüne kadar yapılan çalışmaların bunların arasında en uzun vadeli çözüm sağlayan yöntemin “bypass ameliyatı” olduğunu net olarak gösterdiğini söyledi.

'Damar tıkanıklığında kalp krizi riski çok yüksek'

Kalp damarlarında darlık olan bir insanın temel şikayetleri arasında, göğüs, kol, çene ve sırt ağrıları olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Akıncı, bu tür şikayetlere sahip olan kişilerin doktor kontrolüne girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Damarı tıkalı bir insanın kalp krizi geçirme riskinin normal bir insana göre daha fazla olduğunu ifade eden Akıncı, hastaların bypass ameliyatından korkmamaları gerektiğini söyledi. Bypass ameliyatı ile ilgili çekinceleri bulunan hastalarından Nuriddin Aydınlı’yı ameliyat için ikna eden ve bu sürece hazırlayan Prof. Dr. Esat Akıncı, gelişen teknoloji ile beraber standart bypass ameliyatı riskinin yüzde 1’in altında olduğunu söyledi. Bypass ameliyatlarında hasta kaybedilmediğini belirten Akıncı, “Bugünkü noktada iyileşme süresi kısaldı, ölüm riski düştü ve sonuçlar daha iyi hale geldi. Biz hastalarımızın yüzde 60’a yakınına hiç kalbi durdurmadan ameliyat yapıyoruz. Bu hastalığın tedavisindeki en etkili yöntem bypasstır” diye konuştu.

Damar tıkanıklığı ameliyatı

Bypass ameliyatına Prof. Dr. Esat Akıncı tarafından ikna edildiğini belirten kalp hastası Nuriddin Aydınlı ise, operasyon sürecinde yaşadıklarını anlattı. Psikolojik yönden bypassa hazır olmadığını belirten Aydınlı, “Vücudumda hiçbir yorgunluk ve huzursuzluk hissetmememe rağmen girdiğim efor testi sonucunda anjiyo çekimine ihtiyaç duyuldu. Çekim sonucunda kalbin yüzde 50’sine hitap eden ana koroner bölümde kısmi tıkanıklıklar tespit edildi. Psikolojik yönden bypassı reddediyordum. Ancak Prof. Dr. Esat Akıncı ve ekibini burada tanıdım. Gerçekten insanları motive eden bir ekiple karşılaştım. Beni Bypass için ikna ettiler ve şu an operasyon tamamlandı” şeklinde konuştu.

Nuriddin Aydınlı’nın operasyonunda yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cenk Tataroğlu ise, “Nureddin Bey’in iki damarında da ciddi darlıklar vardı. Biz de iki damarına da bypass ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat çalışan kalpte yapıldı. Çalışan kalpte bypass olan hastalar, kalp ameliyatı değil de normal bir ameliyat olmuş gibi hissediyor ve ameliyat sonrasında hızlıca iyileşme dönemine giriyorlar” dedi.

Bypass ameliyatı öncesinde geç kalınmış vakaların tehlikeli olduğunu belirten Tataroğlu, “Hastada diyabet varsa ve sigara kullanıyorsa ameliyat riski daha da artıyor. Kalp sağlığı bilinci hayatımızda önemli bir nokta olmalı. Kalp sağlığımızı korumak için, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklara dikkat etmek gerekir” diye konuştu.