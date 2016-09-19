Karabük’te gerçekleşen düğün töreni ile Cevat ve Gamze Şen çifti yaşamlarını birleştirdi. Bir düğün salonunda gerçekleşen düğün sonrası Safranbolu’nun Bostanbükü köyündeki yolunu tutan gelin ve damadın yolu, burada kendilerini bekleyen gençler tarafından kesildi. Davul zurna eşliğinde arkadaşları tarafından oynatılan damat gerdek dayağı geleneğinden kurtulmak için birkaç kez kaçma girişiminde bulundu. Evin ön kapısından içeriye giremeyeceğini anlayan damat daha sonra eline aldığı bir tepsi baklavayı kendi elleri ile arkadaşlarına ikram ettikten sonra bu kez evin arka kapısına kaçmaya çalıştı. Tüm girişimleri sonuçsuz kalan damat arkadaşları tarafından yakalanarak evin ön tarafına getirilip, burada yumruklanmaya başlandı. Aldığı darbelerle damat kendini eve güçlükle attı.

