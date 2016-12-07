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Damat dehşeti saniye saniye kamerada

Elazığ'da hastanede damadın işlediği cinayetler saniye saniye kameralara yansıdı.

Damat dehşeti saniye saniye kamerada

07 Aralık 2016 18:23
Damat dehşeti saniye saniye kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün saat 21.20 sıralarında Elazığ Eğitim ve Araştırma Kampüsü Doğum Çocuk Hastanesi binasında bulunan Kulak Burun Boğaz servisinde yaşanmıştı. Tuğba G.’nin 7 günlük bebeği ateşlenince, annesi Zeynep ve kardeşi Faruk Demir’le hastaneye gelmişti. Tuğba G.’nin eşi Ümit G. (32) ise geldiği hastanede kayınbiraderi Faruk’u ve kayınvalidesi Zeynep Demir ile eşi ve bir kişiyi silahla vurmuştu. Olayda Zeynep ve oğlu Faruk Demir yaşamını yitirmişti.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalanan damat Ümit G. yakalanmıştı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanırken, cinayetin saniye saniye görüntüsü ortay açıktı.

Kayınbiraderi yerdeyken ikinci kez vurdu
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlı damat Ümit G., hastaneye gelir gelmez silahını çekiyor. Bu sırada kayınbirader Faruk Demir, Ümit G.'nin önüne çıkıyor ve ellerini kaldırıyor. Kısa bir konuşmanın hemen ardından zanlı, kayınbiraderini vuruyor ve arkasında bulunan kayınvalidesine yaklaşarak onu da vuruyor. Daha sonra odaya giren zanlı karısını da vurduktan sonra koridorlardan çıkarken yere düşen kayınbiraderini ikinci kez vurarak önüne geçen güvenlikçiye silahını doğrultup kaçıyor. 

Halil İbrahim Varlı 

Etiketler: Damat dehşeti, elazığ, Faruk Demir, saniye saniye kamerada, Tuğba G, Ümit G, Zeynep Demir


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