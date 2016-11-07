Edinilen bilgiye göre kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. 28 yaşındaki damat Turhan Kocabaş, 43 UD 800 plakalı otomobille gelini Tavşanlı'dan Kütahya'ya götürerek kuaföre bıraktı. Kocabaş, diğer hazırlıklar için aynı otomobille Tavşanlı'ya dönerken, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon kontrolünü kaybederek, devrildi.

Kazada, 6 Kasım Günü Tavşanlı'nın Çıkrıcak köyünde Dilek Altıner ile düğün töreni olacak olan damat Turhan Kocabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocabaş'ın naaşı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tuna İşleyen



