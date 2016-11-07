Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Damat, düğün günü trafik kazasında öldü

Damat, düğün günü trafik kazasında öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gelini kuaföre bırakıp tekrar köye dönerken trafik kazası geçiren damat hayatını kaybetti.

Damat, düğün günü trafik kazasında öldü

07 Kasım 2016 11:36

Edinilen bilgiye göre kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. 28 yaşındaki damat Turhan Kocabaş, 43 UD 800 plakalı otomobille gelini Tavşanlı'dan Kütahya'ya götürerek kuaföre bıraktı. Kocabaş, diğer hazırlıklar için aynı otomobille Tavşanlı'ya dönerken, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon kontrolünü kaybederek, devrildi.

Kazada, 6 Kasım Günü Tavşanlı'nın Çıkrıcak köyünde Dilek Altıner ile düğün töreni olacak olan damat Turhan Kocabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocabaş'ın naaşı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tuna İşleyen 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!