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Damat kayınvalidesini öldürdü

Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir kadın damadı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Damat kayınvalidesini öldürdü

27 Ekim 2016 16:50

Alınan bilgiye göre, eşi ile kavgalı olduğu için 8 ay önce kayınpederi Aslan G'.yi yaralamak suçundan cezaevine giren Erdal A. (32), denetimli serbestlik kapsamında 4 ay önce tahliye edildi. Eşi tarafından kendisine boşanma davası açılan Erdal A. tahliye edildikten sonra eşi ile barışmak amacıyla kayınpederi Aslan G. ile buluştu. 4 ay önce yaşanan olayda kayınpederi Aslan G. tarafından silahla yaralanan Erdal A. hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Kayınpederi de yaralama suçundan cezaevine gönderildi.
Erdal A. yanında kalan torunlarını okula götüren kaynanası Raciye G.’nin (50) yolunu kasti. Erdal A., iki çocuğunun gözü önünde 5 el ateş ederek kayınvalidesini yaraladı. Kayınvalidesini yaraladıktan sonra çocuklarını alıp babasının evine bırakan Erdal A. daha sonra kaçtı. Ağır yaralı olarak Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk annesi Raciye G. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdal A.’nun dün boşanma davası sebebiyle mahkemeye gittiği, bugünde kayınvalidesinin evden çıkışını beklediği belirlendi. Erdal A’nın eşi Beyza A.’nun olayın olduğu sırada Samsun’da bir sınava katıldığı ve Ünye’den bindiği araçla Akkuş’a yola çıktığı öğrenildi. Ölen Raciye G.’nin bir oğlunun da askerde olduğu öğrenildi.
 

Metin Akyürek
ORDU


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