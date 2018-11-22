İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damdan dama atlayan Rus gencin feci sonu

Damdan dama atlayan Rus gencin feci sonu
Damdan dama atlayan Rus gencin feci sonu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde damdan dama atlama yapan Rus genç, 7 katlı binanın çatısından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında birinin Rus uyruklu olduğu 3 kişi, kendi aralarında dedikleri 'damdan dama atlama sporu' yapmak için Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısına yangın merdiveninden çıktı. Çatıya çıkan 3 kişiden ikisi bir binadan diğer binaya atladı. Son olarak atlamaya hazırlanan Rus uyruklu A. F., atladığı sırada ayağının kayması sonucu 7. kattan aşağı düştü.

Feci şekilde yere çakılan gencin yardımına ilk olarak çatıdaki iki arkadaşı koştu. Şok geçiren 2 kişi, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralanan Rus genci hastaneye kaldırdı. A. F.'nin hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri de diğer 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. İkilinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

“BİR AN SESE UYANDIM VE DEPREM OLDU SANDIM”

Bina sorumlusu Ayhan Atmaca, "Çocuklar çatıya yangın merdiveninden çıkmış. Evde yatıyordum bir an sese uyandım ve deprem oldu sandım. Dama spor amaçlı 3 kişi çıkmış. 2 kişi atlamış. Düşenin videosunu çekiyorlarmış. O kişi de atlarken ayağı kaymış. Ayak izleri falan hep duruyor. Yerde can çekişiyordu" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.