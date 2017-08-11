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Damdan dama geçmeye çalışırken düştü

Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin damından komşu evin damına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğu, başının dönmesi sonucu 7 metreden aşağı düşerek yaralandı.

Damdan dama geçmeye çalışırken düştü

11 Ağustos 2017 16:20

Edinilen bilgiye göre, olay Ağlıboğaz Mahallesi Şehit Murat Özkozanoğlu Sokak üzerinde bulunan Özcan ailesinin evinde meydana geldi.

9 yaşındaki Fatma Ö., ablaları Mine ve Nursel Ö. ile birlikte evde oyun oynuyorlardı. Fatma Ö. adlı küçük çocuk evlerinin damından komşu evin damına araya yerleştirdikleri tahta parçasının üzerinden geçmek istedi. Birden başı dönen çocuk iki katlı binaların ortasından odunluk alana düştü. Fatma Ö.'nün ablaları Mine ve Nursel, babaları Hüseyin Ö.’ye haber verdiler. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, anne Sibel Ö.’nün ise olay saatinde işte olduğu öğrenildi. Mine ve Nursel Ö., olay sonrası ağlayarak kardeşlerine bir şey olmaması için dua etti.
Polisin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi. 

Emre Bozdemir


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