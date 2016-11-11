Bordo-mavili takımın forvet oyuncusu Dame N’doye, kulüp medya merkezine açıklamalarda bulundu.

Performansının yükselmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan N’Doye, “Sürekli çalışarak kendini hazır durumda tutmanız gerekmekte. Çalışarak bu şekilde oldu” dedi.

"Gelecek yıla hazırlanıyoruz"

Yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirten N’Doye, “Bu sezon önemli olan hocamızın da söylediği gibi oyuncuların performanslarından ziyade gelecek yıla yönelik bir yapılanma içerisine girmemizdir. Bu yapılanmayı en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Takımda önemli olan kimin gol attığı değil takımın kazanmasıdır. Yapılanma sezonu olarak adlandırdığımız bu yıl kazanacağımız her puanın çok büyük önemi var. Takım olarak gelecek yıla kendimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.

"İşimi yapıyorum"

Trabzon’da mutlu olduklarını dile getiren N’Doye, şöyle devam etti:

“Trabzon’a bakınca bazıları yapılacak çok bir şeyin olmadığını söyleyebilir ama ben ve ailem için her şehir aynı. Futbol oynamak için buradayız ve işimizi yapıyoruz. İşimizi iyi yapabilmek için de en iyisini vermek zorundayız. Futbol kariyerim boyunca adaptasyon anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Doğal olarak burada da yaşamıyorum.”

"Uyum çok önemli"

Takımın yapılanması kapsamında oyuncuların birbirini tanımasının çok önemli olduğunu belirten Senegalli futbolcu, “Daha önce Durica ile birlikte 3 yıl forma giymiştik. Birbirimizi tanıyoruz. Şimdi tüm takımla aynı şekilde birbirimize yakın olup bunu başardığımızda gelecek yıl her şey daha iyi olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

"Akyazı güzel bir stadyum"

Akyazı Stadı’nın önemli olduğunu söyleyen N’Doye, “Şehir için, taraftarlar için ve takım için güzel bir stadyum oldu. Taraftarlarımızın seslerini daha fazla duyacağımızı ümit ediyorum. Maç içinde onların etkisini daha fazla hissedebileceğiz” dedi.

"Her maça takımım ve kazanmak için çıkıyorum"

Kendisi için ligde ve kupada mücadele etmenin aynı olduğunu belirten N’Doye, sözlerine şöyle devam etti: "Lig ve kupa arasında bir fark görmüyorum çünkü her maça takımım ve kazanmak için çıkıyorum. Takımım için her an gol atmak istiyorum. Benim için takımın hedefleri kendi hedeflerimin daha üstündedir.”

"Para benim için ikinci planda"

N’Doye, “Ben 31 yaşındayım. Bu zamana kadar pek çok ligde çok maç oynadım. Futbolu sevdiğim için de devam ediyorum. Şuan Trabzonspor’dayım ve kesinlikle para benim için ikinci planda. Ben kariyerimi güzel bir şekilde ilerletmek için Trabzonspor’dayım. Bu nedenle tek isteğim çok çalışmak ve takımıma katkı sağlamak” açıklamasında bulundu.

"Taraftarlarımızı biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum"

Taraftarlara da seslenen N’Doye, “Trabzonspor bu şehrin takımıdır, taraftarların takımıdır. Hocamızın söylediği gibi yeni yapılanma aşamasında biraz daha takımın zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle taraftarlarımızı biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Çünkü taraftarlarımızın yaptığı her şey direkt olarak takımı etkileyecektir. Maç kazandığımızda her şey daha güzel oluyor. Takım havaya giriyor. Taraftarlarımızın desteğiyle takımı iyi yerlere çıkartacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Favorim hamsi"

Ev dışında çok fazla yemek yemediğini söyleyen N’Doye, “Eşim Senagal mutfağından yemekler yapıyor. Dışarıya çıktığımda en çok hamsiyi tercih ediyorum” dedi.

