Damien Comolli: 'Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda'

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürürken, Sportif Direktör Damien Comolli açıklamalarda bulundu. Oyuncuların çoğunun milli takımlarından döndüğünü belirten Comolli, “Sadece Diego Reyes ile Mauricio Isla gelmedi ki, onlar Meksika'da birbirlerine karşı maç yaptı. Bu gece gelecekler. Bu nedenle antrenmana katılamadılar fakat yarın bizlerle olacaklar” dedi.

"Çok şükür sakatlanan oyuncumuz yok"

Milli takım arasının getirdiği bazı zorluklardan bahseden Comolli, “Bunlardan birincisi sakatlık. Çok şükür ki milli maçlarda sakatlanan hiçbir oyuncumuz yok. Yaşanabilecek diğer zorluk ise, Martin gibi, Roman gibi, Diego gibi, Isla gibi bazı oyuncularımız milli takımlarında oynuyor, dakika buluyorlar fakat bazı oyuncularımız ise istedikleri dakikayı bulamadılar. Ferdi, Barış sadece 30'ar dakika oynayabildiler. Tabii ki oynayanlarla oynamayanlar arasında bu dengeyi de bulmak zor bir şey” diye konuştu.

"Önemli olan..."

Milli takımlarına katılmayan oyuncuların Samandıra'da çalışmalarına son sürat devam ettiğinin altını çizen Comolli, “Önemli olan Medipol Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz arzuyu, coşkuyu, o güzel futbolu devam ettirmek ve bir sonraki Sivasspor maçında bunu tamamen yansıtmak” şeklinde konuştu.

"Frey çok çalışkan ve profesyonel bir isim"

Milli takımlarına katılmayan oyuncuların da çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Damien Comolli, "Aynı zamanda İstanbulspor'la bir hazırlık maçımız oldu. Bu hazırlık maçında Frey'in attığı çok güzel bir gol vardı. Kendisinin kulüp adına atmış olduğu ilk goldü. Gerçekten kendisi çok çalışkan ve profesyonel bir isim” ifadelerini kullandı.

"Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda"

Diego'nun gelmesi için sabırsızlandığını belirten Comolli, “Çünkü milli takımda kaptanlık yapmış ki adettir, kaptanlık yapınca bir şeyler ısmarlamanız gerekmektedir. Kendisi bir an evvel gelsin, bunu bizzat bekliyorum” dedi.

Damien Comolli, “Oyuncularla her gün birebir konuşuyorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Onlar zaten içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler” diyerek sözlerini tamamladı.