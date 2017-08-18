Damperi açık tır faciasına 6 yıl hapis cezası

Geçen şubat ayında Cemil S. (44) idaresindeki 41 EU 460 plakalı tır, damperi açık şekilde ilerlerken 5 metre yüksekliğinde köprüye çarptı. Damperin altındaki şasi bölümü yaklaşık 100 metre ileri savrulurken, sürücü ise tırın kupasıyla yoluna devam etti. Bu sırada, Sadettin Koç (61) idaresindeki 16 GG 887 plakalı otomobil, yola savrulan şasiyi fark edemeyerek çarptı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Sadettin Koç ile araçta bulunan eşi Ümmügül Koç (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

“İleride aracı durdurdum”

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Damper köprüye sıkıştıktan sonra ileriye giderek, aracını durdurdum. Damperi kurtarmak için kurtarıcı aramaya gittim. Yaklaşık 2 saat sonra polisler beni cep telefonundan aradığında olayı öğrenince korktum, çok pişmanım" dedi.

Son sözü sorulan sanık, “Tırı kullanırken alkollü değildim. Kazadan sonra alkol aldım. Damperin orada asılı kalması teknik hata. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, ilk olarak sanığa 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından olayın bilinçli taksirden işlendiğini hükmeden mahkeme cezayı 8 yıla çıkartıp, iyi hal indirimi uygulayarak sanığa, 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Ahmet Faruk Çabuk