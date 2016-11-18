Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden şehir merkezine gelen ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 FE 0051 plakalı kamyonun damperi, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı. Fark etmeden damperi açık bir şekilde yoluna devam eden kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçitte bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, temizledikten sonra kontrollü olarak açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Burak Emek