Damperi açılan kamyon, üst geçide çarptı

Olay, öğle saatlerinde Sultanbeyli TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonunu seyir halindeyken aniden damperi açıldı. Kamyon büyük bir gürültüyle yaya üst geçidine çarptı. Kaza sonrası kamyonun damperi ise üst geçitte asılı kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, üst geçitte ise çarpmanın etkisiyle hasar meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler asılı kalan damperi uzun süren çalışma sonucu indirdi.

Cenk İşver - İzzet Aydın

