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Damperi üst geçide takılan tır faciaya neden oldu: 2 ölü

Bursa'da açık damperi üst geçide takılan tır faciaya neden oldu. Damperden ayrılan dorseye arkadan gelen bir araç çarptı, 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası tırın sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Damperi üst geçide takılan tır faciaya neden oldu: 2 ölü

21 Şubat 2017 07:05
Damperi üst geçide takılan tır faciaya neden oldu: 2 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa'da İzmir- İstanbul otobanının 6'ıncı kilometresinde saat 23 sıralarında oldu. 41 UE 460 plakalı tır İstanbul istikametine doğru damperi açık bir şekilde giderken, damperini 5 metrelik yükseklikteki köprüye çarptı. Çarpmanın sonucu damper köprüyle yol arasında sıkışırken, dorse yola savruldu.

Yol savrulan dorseye çarptı

Tır'ın arkasında seyir halinde olan Sadettin Koç(61) idaresindeki 16 GG 887 plakalı araç kazadan kaçamadı ve yola savrulan dorseye çarptı. Kaza anında tıra çarpmaktan son anda kurtulan araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içerisinde bulunan Sadettin Koç ve eşi Ümmügül Koç'un(58) hayatını kaybettiklerini tespit etti.

Sürücü kaçtı

Kaza sonrası tırın sürücüsü olay yerinden kaçarak 2 kilometre ileride tırdan kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, hayatını kaybeden Sadettin ve Ümmügül Koç çiftinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, TIR, TIR kazası, trafik kazası


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