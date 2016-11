ABD'de yapılan seçimlerin ardından çıkan “Dance of the Hillary” virüsü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal paylaşım sitelerinde dolaşmaya başladı. BBC Radyosu'ndan da yapılan yayınlarda virüsün çok tehlikeli olduğu, girilen cep telefonu ve bilgisayarlarda veri kaybına neden olduğu belirtildi. Yeni bir virüs olan Dance of the Hillary virüsünün bildiri uygulamaları ve Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerine de taşındığı bildirildi.

ERSEN KÜÇÜK