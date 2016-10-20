Ünlü oyuncu ve yönetmen Amir Khan, merakla beklenen ’spor-dram’ türü filminde güreşçi rolüyle hayranlarının karşısında olacak. 19, 29 ve 55 yaşlarındaki görüntüleri ile rol alacak olan Khan, kızlarına güreş öğreten bir babayı canlandırıyor. Khan’a filmde Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Zaira Wasim, Suhani Bhatnagar eşlik ediyor.

23 aralık tarihinde vizyona girecek olacak olan filmde kız çocuklarına yönelik ayrımcılığı eleştirilirken, onların spora ilgi duyması hedefleniyor.

Deniz Kara