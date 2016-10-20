Diğer
Kategoriler

Dangal’ın ilk fragmanı yayınlandı

Amir Khan’ın yeni filmi ’Dangal’ın (Güreşçi) dün akşam saatlerinde yayınlanan ilk fragmanı, sosyal medyayı adeta salladı.

Dangalın ilk fragmanı yayınlandı

20 Ekim 2016 10:50
Dangal’ın ilk fragmanı yayınlandı - Tıkla İzle

Ünlü oyuncu ve yönetmen Amir Khan, merakla beklenen ’spor-dram’ türü filminde güreşçi rolüyle hayranlarının karşısında olacak. 19, 29 ve 55 yaşlarındaki görüntüleri ile rol alacak olan Khan, kızlarına güreş öğreten bir babayı canlandırıyor. Khan’a filmde Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Zaira Wasim, Suhani Bhatnagar eşlik ediyor.

23 aralık tarihinde vizyona girecek olacak olan filmde kız çocuklarına yönelik ayrımcılığı eleştirilirken, onların spora ilgi duyması hedefleniyor.

Deniz Kara

Etiketler: Amir Khan, Dangal


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!