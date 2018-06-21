Danimarka, Avustralya karşısında 1 puana razı oldu!

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya arasında yaşandı. Müsabakaya hızlı başlayan Danimarka, 7. dakikada Christian Eriksen’in şık golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden 38. dakikada Avustralya’ya eşitliği yakalama şansı doğdu. Maçın hakemi İspanyol Mateu Lahoz, Danimarka ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrasında VAR ile Avustralya lehine penaltı verdi. 38. dakikada topun başına geçen Mile Jedinak eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Avustralya hücumda daha çok pozisyon ekip olsa da skoru değiştiremedi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bu karşılaşma ile birlikte Danimarka puanını 4’e yükseltirken, Avustralya ise ilk puanını aldı. Bursasspor’da forma giyen Avustralyalı Aziz Behich, ilk 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort