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Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.


28 Eylül 2016 17:19

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen'in, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilerek Bakan Jensen’in ziyaretinin 15 Temmuz 2016 tarihinde akim bırakılan darbe girişimi sonrasında Danimarka hükümetinin Türkiye'ye karşı sergilediği dayanışmanın somut bir göstergesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, Jensen'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği görüşmelerin yanı sıra üst düzey temaslarda da bulunması öngörüldüğü ayrıca, darbe girişimi sırasında ağır hasar gören TBMM binasını da ziyaret edeceği ifade edildi. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. 

Etiketler: Danimarka Dışişleri Bakanı Jensen, Türkiye, ziyaret


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