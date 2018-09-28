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Danimarka polisi ülkeden çıkışları yasakladı

Danimarka polisi ülkeden çıkışları yasakladı
Danimarka polisi ülkeden çıkışları yasakladı

Danimarka polisi, terör şüphesiyle ülke genelindeki feribot seferlerini iptal edip, bütün köprüleri kapatırken sınır kapılarından çıkışları da yasakladı.

Danimarka'da başlatılan büyük bir operasyonla polis ve asker teyakkuza geçti. Sınır kapıları kapatılırken ülke genelinde askeri helikopterler keşif uçuşları yapıyor. Ayrıca Danimarka'nın Zeland, Lolland ve Falster adalarına giden bütün köprüler kapatılırken, tüm feribot seferleri ve bir çok uçak seferi iptal edildi.

Polis yetkilileri, içinde 3 kişinin bulunduğu ZBP 546 İsveç plakalı siyah bir aracın peşinde olduklarını açıkladı. Yetkililer, Almanya ve İsveç'in de sınır kapılarını kapattığını açıklayarak 3 ülkenin de aracın bulunması için özveriyle çalıştığını bildirdi. Polis, aracı hangi sebepten aradıklarını açıklamazken, görenlerin kesinlikle yaklaşmamasını ve durumu hemen yetkililere bildirmesini istedi.  

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