Danimarka Prensi Henrik hayatını kaybetti

Kraliyet ailesinin sayfiye amaçlı kulandığı Frededensborg Şatosunda hayatını kaybeden Prens Henrik Aralık ayı sonunda durumunun ağırlaşması nedeniyle kaldırıldığı Rigshospital hastaesinde tedavi görmekteyken dün Fredensborg Şatosuna nakledilmişti.

Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda demans hastalığına yakalandığı açıklanan belirtilen Prens Henrik’in akciğerlerinde tespit edilen iyi huylu bir tümör nedeniyle tedavi görmekteyken durumunun ağırlaştığı açıklanmıştı.

Cenaze törenine Avrupa’nın çeşitli kraliyet aileleri mensuplarının katılması bekleniyor. Kraliyet ailesi Prens Henrik’in ölümü üzerine yas ilan etti. Kraliyet ailesi ilan edilen yas uyarınca katıldıkları tüm sosyal etkinliklerde siyah giyinecekler, kraliyet muhafızları ise siyah pazubant taşıyacaklar. Yas süresinin ne kadar olacağına kraliyet ailesinin karar vereceği açıklandı.

Cenaze töreninin ve defin işleminin ne zaman yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı belirtiliyor