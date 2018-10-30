Danimarka Tahran Büyükelçisini geri çekti

Danimarka İstihbarat ve Güvenlik Servisi (PET), İran istihbarat servisinin Danimarka'daki Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) liderine suikast planladığını iddia etmişti. Suikast planıyla ilgili 21 Ekim'de İran kökenli bir Norveç vatandaşının gözaltına alındığı açıklanmış, zanlının mahkemede suçlamaları reddettiği belirtilmişti. Sonrasında Danimarka Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kopenhag Büyükelçisini, Bakanlığa çağırarak istihbarat servislerinin Danimarka'da yasadışı faaliyetlerini hemen sonlandırmasını istemiş, ardından kamuoyuna İran hükümetini sert dille kınadıklarını belirtmişti. Danimarka Dışişleri Bakanı Ander Samuelsen, yaşananların ardından Tahran Büyükelçisinin geri çekildiğini duyurdu.

İran'ın Ahvaz kentinde 22 Eylül'de düzenlenen askeri geçit töreninde düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları hedef alınmış, 25 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi üstlenmişti.

Kemal Köse