Danimarka’da bulunan ceset gazeteci Kim Wall’a ait

Danimarka polisi, denizde bulunan cesedin kaybolan İsveçli gazeteci Kim Wall'a ait olduğunu bildirdi. Polisin Twitter'dan yaptığı açıklamada, yapılan testler sonucunda bulunan cesedin gazeteci Kim Wall’ın DNA’sı ile eşleştiği mesajını paylaştı.

Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için Madsen’in kendi inşa ettiği ‘Nautilus’ adlı özel denizaltısına 10 Ağustos Perşembe akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten sonra kaybolmuştu. Kadın gazetecinin sevgilisinin gece yarısı 02.30 civarında polise ‘sevgilisinin dönmediği’ ihbarını yapması üzerine denizde gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak için geniş çaplı arama yapılmıştı. Kopenhag’ın 45 kilometre güneyinde bulunan Köge Körfezinde bulunan denizaltının sahibi Peter Madsen, Kopenhag’a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etmiş, ancak cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Madsen, çıkarıldığı duruşmada, Kim Wall’ın bir kaza sonucu denizaltıdayken öldüğünü ve cesedini de kendisinin denize attığını söylemişti. Gazetecinin cesedinin Kopenhag’ın güneyindeki Köge kasabası açıklarında denize atıldığı açıklanırken, Danimarka polisi cesedi bulmak için helikopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Ceset bir bisikletçi tarafından su kenarında bulunduktan sonra denizaltının tasarımcısı Madsen, kasıtsız cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.